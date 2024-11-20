ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」をシンガポールで開催。2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品が発表されました。今回はディズニー作品を紹介します。 ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 マーベル作品  開催日：2024年11月20日〜21日 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィッ