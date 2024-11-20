地震と豪雨で大きな被害を受けた国道249号は、石川県の能登半島の外浦を通る一部区間で年内に通行可能となる見通しが示されています。特に被害の大きかった箇所では、隆起した海岸に道路を整備したり崩れた土砂を土のうに活用したりして応急復旧が行われます。元日の地震に加え9月の豪雨により、大規模な土砂崩れや路面の崩落などが確認された国道249号。観光名所「白米千枚田」の付近は9月の豪雨でも被害輪島市門前町と珠洲市若山