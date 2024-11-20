２０日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１．３４ポイント（０．２１％）高の１９７０５．０１ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８．６５ポイント（０．１２％）高の７０９０．８６ポイントと４日続伸した。売買代金は１１４６億７１１０万香港ドルにやや縮小している（１９日は１２１９億７７４０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流