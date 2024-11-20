北海道・道東の中標津警察署はきょう（2024年11月20日）、業務上横領の疑いで羅臼漁協の元職員の男（41）を逮捕しました。男は販購買課長として勤務していた2023年9月ごろ、保管・管理していた特産の「天然元揃らうす昆布」3箱(約45キロ)を、仲介業者に15万6600円で売却し、横領した疑いが持たれています。漁協の関係者が地元の駐在所を訪れ、「倉庫の在庫が記録と合わない。横流しされたか盗まれたかもしれない」と相談して捜査が