元宝塚歌劇団員・花組男役で女優の真野すがたが19日に自身のアメブロを更新。1日に3度、救急外来を訪れた理由を明かした。【映像】蒼井そら、5歳の息子が救急搬送この日、真野は「1日で3度救急外来へ」というタイトルでブログを更新し、自身と子ども達について「インフルエンザA型に罹患しておりました」と報告。先週、息子と仲が良いクラスメイトが早退したそうで「その子のママからインフルA型だった！と連絡が」と説明。「