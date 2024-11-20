2025年4月に開催される関西万博を前に、警察庁の露木康浩長官が大阪府警本部を訪れ、会場警備などを担う警察官に対し訓示しました。露木長官：警戒警備及び国内外要人の警護等に加えて、交通対策、サイバー攻撃への対応、雑踏事故防止対策、一般治安の確保、大規模災害発生時の対処など総合的な対策が求められます。2025年4月から10月まで開催予定の大阪・関西万博に向け、警察庁の露木康浩長官は20日午前、大阪府警本部を訪れ、徹