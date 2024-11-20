19日夜、インターネットの番組に生出演した国民民主党の玉木雄一郎代表。その口から飛び出したのは、自らの不倫問題を巡る進退に関する発言でした。国民民主党・玉木雄一郎代表：ある意味恥を忍んで今、代表を務めている。「103万円の壁」の問題等、落ち着いたところで最終的には出処進退自ら判断する。玉木代表が恥を忍んで代表に踏みとどまってでも、早期の見直しを進めたい「年収103万円の壁」。自民・公明・国民民主3党の政調