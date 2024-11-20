µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£´¡Ë¤«¤éÄó¸À¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ëÌîµå³¦¤Ç¤Î£±£°£°Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö£Â£Å£Ù£Ï£Î£Ä£Ï£È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¡¢Âç»ö¤ÊÎÉ¤¤Äó¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö²¦¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤Ë¡¿Í¤Ë¡¢£Î£Ð£Â¤È¤·¤Æ°ìÄê