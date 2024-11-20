Omoinotake スリーピース・バンドのOmoinotakeが19日、大晦日（19時20分〜）に放送される『第75回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。Omoinotakeは、冨田洋之進/ドラゲ(Dr) 藤井怜央/レオ(Vo＆Key) 福島智朗/エモアキ (Ba)の３人組。2021年11月17日にソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ内のレーベル「onenation」よりメジャー・デビュー。今年１月にリリースしたTBS系 火曜ドラ