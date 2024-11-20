衆院選で大躍進した「国民民主党」は、SNSを効果的に使って若者世代を中心に支持を広げました。愛知県の岡崎市長選や豊橋市長選でも、SNSを駆使して挑んだ候補者がいて、選挙戦での戦い方が変わり始めています。 ■“若い世代からの支持”が重要に 2024年10月の愛知県の岡崎市長選挙で激戦を制した前職・内田康宏さんは今回、“SNSを駆使した選挙”に取り組みました。 Tiktokで、岡崎市の公園の紹介や、自