ドイツのショルツ首相（右）とピストリウス国防相＝9月4日、ドイツ北部の軍基地（ロイター＝共同）【ベルリン共同】連立政権が崩壊したドイツのショルツ首相の社会民主党（SPD）で、来年2月の総選挙に向けて「ショルツ降ろし」が広がっている。低支持率で苦戦が予想される中、党の顔として選挙を戦う首相候補には国民の人気が最も高いピストリウス国防相を推す声が多く、2期目を目指すショルツ氏は逆風にさらされている。直近