今週は、第44回ジャパンC（GI、芝2400m）が東京競馬場で行われる。今年は、天皇賞・秋を制したドウデュース、オークス2着、秋華賞1着の3歳牝馬チェルヴィニア、海を超えてやってきたディープのラストクロップ・オーギュストロダン、ジャパンC初参戦となるジャスティンパレスなど、豪華メンバーが集結。ここでは過去10年のデータから「配当傾向」を分析して、レース傾向および“儲かる買