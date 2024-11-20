江藤拓農林水産相は２０日、今月の就任後初めて福島県を訪問し、沿岸自治体の事業者らと意見交換した。視察後に記者団の取材に応じ、「事業者との話でショックだったのは県産品への風評被害がまだ残っているということ。支援の必要性を痛感した」と強調。東京電力福島第１原発の処理水海洋放出などを受けた風評被害対策に引き続き取り組む姿勢を示した。