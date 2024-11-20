日本政府観光局が２０日発表した１〜１０月（推計値）の訪日外国人客数は、コロナ禍前の２０１９年同期比１２・２％増の３０１９万２６００人となり、過去最速のペースで３０００万人を超えた。外国為替市場での円安や直行便の増加が後押しした。１〜１０月の国・地域別の訪日客数は、韓国が４０・３％増の７２０万８００人と最も多く、中国が２８・３％減の５８３万５００人で続いた。韓国と中国に、台湾、香港を加えた４か国