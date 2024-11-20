11月17日の投開票で、斎藤元彦氏（47）が再選を果たした兵庫県知事選。自身も立候補しながら「当選を目指さず、斎藤氏を支援する」という異例の立場で選挙戦を展開し、斎藤氏勝利を後押ししたのが、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏（57）だ。【画像】「悔しくてしゃあない」と涙を浮かべ…パワハラ疑惑を告発した職員の自死を受け辞任した片山安孝元副知事斎藤氏を応援した立花氏©時事通信社「立花氏は選挙演説