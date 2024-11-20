親子３人が逮捕・起訴されたすすきののホテル殺人事件で、母親の６回目の裁判が開かれました。法廷には証人として父親の修被告が出廷し、検察側からの証人尋問に対して「覚えていない」などと繰り返す様子が見られました。（検察）「（犯行当日）自宅を出発したのは？」（修被告）「正直、あまり覚えていない」（検察）「午後１０時３０分ごろでは？」（修被告）「書いてあるならそうかもしれないが、細かいことは覚えていない」（