「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠(22)が自身のインスタグラムを更新。イルミネーションの点灯式に参加したドレスショットを公開している。「WHITE KITTEの点灯式に参加させて頂きました。綺麗だったな〜点灯式ってわくわくして素敵。是非観に行ってみて下さいっ」と綴り、KITTE丸の内に登場した豪華なツリーの前でこれも豪華な肩だし白ドレス姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「白似合いすぎてる」「エレガ