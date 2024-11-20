全国「主要戸建メーカー、ハウスビルダー115社」動向調査全国の主要戸建メーカー、ハウスビルダー115社の2023年度決算（2023年4月期−2024年3月期）は、売上高8兆1,214億円（前年度比3.8％増）、利益4,728億円（同17.8％増）と増収増益だった。2023年度の新設住宅着工戸数（持家＋分譲戸建、国交省）は、前年度から1割減（9.9％減）の35万3,237戸にとどまった。その一方で、主要企業の売上高、利益の合計は過去5年間で最高を記