オリックスの大里昂生内野手（25）が20日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改し1100万円アップの1600万円でサインした。今季は51試合の出場で打率・235、2本塁打8打点。また、8月12日のロッテ戦ではチョコレート菓子「トッポ」の広告が掲出されたZOZOマリンの外野ポール左翼ポールに直撃する2号2ランを放ち、トッポ1000個をゲットした。「高校だったり、周りの方にだいぶ送ったんですけど。まだ家には段ボール2箱分くらいあり