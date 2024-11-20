自民、公明、国民民主の3党は20日、政府・与党が22日の閣議決定をめざす総合経済対策に合意した。所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」の引き上げや、ガソリン減税の検討を経済対策に明記することで、与党が国民民主に譲歩した。日米、日中、日米韓の首脳会談を終え、報道陣の質問に答える石破茂首相=2024年11月15日、ペルー・リマ、川村直子撮影3党の政調会長は20日、国会内で会談した。経済対策の合意とあわせ、裏