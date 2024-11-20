「ポケモンGO」や「Ingress」といった位置情報ゲームの開発・運営元として知られるNianticが、これまでのゲーム運営で蓄積してきた視覚測位システム(Visual Positioning System：VPS)情報を活用する形で、空間コンピューティングプラットフォームである「Niantic Spatial Platform」を構築しました。また、VPSで得られた100万以上のスポット情報を基盤として、物理的な世界をナビゲート可能な「大規模地理空間モデル(Large Geospat