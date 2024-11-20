中国の電力消費量、１０月は４・３％増夕日に照らされた新疆ウイグル自治区哈密市の石城子太陽光発電産業パーク。（9月8日、ドローンから、哈密＝新華社記者/胡虎虎）【新華社北京11月20日】中国国家能源（エネルギー）局が20日に発表した10月の全社会電力消費量は前年同月比4.3％増の7742億キロワット時だった。産業別の電力消費量は1次産業が5.1％増の106億キロワット時、2次産業が2.7％増の5337億キロワット時、3次産業が8.