４月の衆院東京１５区補欠選挙を巡る政治団体「つばさの党」による選挙妨害事件で、公職選挙法違反（自由妨害）に問われた同団体代表・黒川敦彦（４６）と候補者だった同団体幹事長・根本良輔（３０）両被告ら３人の初公判が２０日、東京地裁であり、黒川被告らは起訴事実を否認して無罪を主張した。起訴状では、３人は補選期間中の４月１６〜２５日、補選に出馬した候補者４人の陣営に対し、６回にわたり、街頭演説を拡声機や