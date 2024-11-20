知人らの会社に架空の工事代金を請求させて会社に損害を与えたとして、警視庁は２０日、建設会社「東興ジオテック」（東京都中央区）広島ＣＥ支店の元工事部担当部長、山本佳則容疑者（５０）（福岡市西区）を背任容疑で逮捕した。被害額は約１億３０００万円に上り、警視庁は、山本容疑者が一部をオンラインゲームや遊興費などに充てていたとみている。捜査関係者によると、山本容疑者は在職中の２０２０年１月頃〜２１年９月