大和ハウス工業が３日ぶりに反発している。ＳＭＢＣ日興証券が１９日付で、投資評価「１」を継続し、目標株価を５０００円から５４００円へ引き上げたことが好材料視されているようだ。 同証券では、２５年３月期は原価高騰もあり請負工事利益率の改善はスローだが、物流施設などの売却益の増加、米国戸建住宅の成長を中心に良好な利益成長（数理差異除く）を予想。中長期でも米国住宅など海外の成長、幅広いアセット