「マジックと呼ぶには惜しい。シン・テヨン監督のリーダーシップはますます神話化している」韓国メディア『エクスポーツニュース』は母国の指揮官をそう称える。北中米ワールドカップ・アジア最終予選第６戦で、インドネシアがホームでサウジアラビアを２−０で打ち破った。同メディアはインドネシアの“偉業”を次のように伝える。「現地報道によると、ASEANサッカー連盟（AFF）の加盟国でサウジアラビアを相手に勝利を収めた