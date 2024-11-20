自民、公明の与党と国民民主党は２０日、年収１０３万円を超えると所得税が課される「１０３万円の壁」対策として、非課税枠となる基礎控除などを引き上げることで合意した。これを踏まえ、国民民主は政府の総合経済対策と、財源の裏付けとなる今年度補正予算案に賛成する方針だ。引き上げ幅などは年内の税制改正協議で議論する。自民の小野寺、公明の岡本、国民民主の浜口各政調会長らが同日、国会内で会談し、合意文書に署名