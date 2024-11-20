4月の衆院東京15区補欠選挙での選挙活動妨害事件で、公選法違反罪に問われた政治団体「つばさの党」代表の黒川敦彦被告（46）と幹事長の根本良輔被告（30）は20日、東京地裁の初公判でいずれも起訴内容を否認し、無罪を主張した。