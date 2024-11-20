オッロライでは過去数十年にわたって人口が減少している/Roberto Tangianu/Sardegna Live（ＣＮＮ）イタリア西部サルディーニャ島にある過疎の村が、米大統領選の結果に失望した米国人に移住を促す呼び込み攻勢をかけている。同島の山間部にある村オッロライが新たに開設したウェブサイトは、「世界政治にはうんざりですか。もっとバランスの良い生活を楽しみながら、新たなチャンスを手に入れたいですか」と、移住を呼び掛けてい