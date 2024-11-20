お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品さんが2024年11月18日に公式YouTubeチャンネルを更新し、タレント・鈴木紗理奈さんの不倫疑惑に私見を述べた。「これはかわいそうやなぁ」と同情鈴木さんを巡っては、13日に週刊文春電子版で50代前半の実業家と不倫関係にあり、都内の高級タワーマンションで半同棲生活を送っていると報じられた。しかし、男性には愛知県に残した妻子がおり、文春取材班の直撃取材でそのことを伝えられると、鈴木