ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は21日から東京ドームでスーパーラウンドが始まる。DeNAで活躍したスペンサー・パットン投手も米国代表の一員として来日。妻も久々の日本を満喫しているようで、原宿で受けたサービスに「日本を好きにならない理由はない」と感激している。カフェでまったりと過ごしたようだ。パットンの妻ジレッタさんは19日、自身のXを更