「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024」を12月13日(金)〜26日(木)の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催します。 たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024  「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024」を12月13日(金)〜26日(木)の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催。幅広いジャンルのHOTなメニューが楽しめます。10回目の開催となる今回は、「RED！HOT！！CHRISTMAS〜2024年は“R