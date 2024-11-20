再生大家きしもとは2024年10月18日より、国内最大クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にてスタートしたプロジェクトが目標金額の80％を達成しています。 再生大家きしもと「スモスタDIY」  再生大家きしもとは2024年10月18日より、国内最大クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にてスタートしたプロジェクトが目標金額の80％を達成。クラウドファンディングの支援金期間は2