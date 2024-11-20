黔霊山公園で愛嬌を振りまくサル中国・貴陽市 【新華社貴陽11月20日】中国貴州省貴陽市の黔霊山公園で表情豊かなサルが来園客の注目を集めている。園内の霊長類館で暮らすキタブタオザルが足をかき、手をこすり合わせ、口を尖らせる愛嬌ある仕草を見せると、人々は歓声を上げ、次々にスマートフォンを取り出して撮影していた。（記者/陳嬙）