女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は２１日に、第３９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）聖人（北村有起哉）と愛子（麻生久美子）の理容店が新装オープンして、佐久間美佐江（キムラ緑子）やテーラーの要蔵（内場勝則）などさくら通り商店街の面々が祝いに来てくれる。一方、結（橋本環奈）は栄養専門学校で多岐にわたる授業を受