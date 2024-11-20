「FABTIME」から、プロ野球解説者鳥谷敬氏とのコラボ商品を阪急うめだ本店にて限定発売します。 FABTIME「プロ野球解説者鳥谷敬コラボ商品」  販売日程： 阪急うめだ本店(8Fコトコトステージ82)店頭販売2025年1月8日〜14日阪急オンライン先行販売2024年12月4日〜(トークショー特典付き商品のみ先行販売)トークショーイベント：2025年1月13日14:00〜16:00(購入者限定イベント)阪急うめだホール(