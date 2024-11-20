JBLは、製造業者様専用のファクタリングサービスである「製造業専門ファクタリング売掛金pay」をスタートしました。 JBL「製造業専門ファクタリング売掛金pay」 JBLは、製造業者様専用のファクタリングサービスである「製造業専門ファクタリング売掛金pay」をスタート。■「製造業専門ファクタリング売掛金pay」5つの特徴(1) 最短即日送金でキャッシュフローの乱れを回避JBLのファクタリングは、最短即日の契約と送金が