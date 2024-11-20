◇テニス男子国別対抗戦デビス杯ファイナルズファイナル8（2024年11月19日スペイン・マラガ）男子テニス元世界ランキング1位のラファエル・ナダル（38＝スペイン）が19日（日本時間20日）、スペイン代表として同国マラガで行われた国別対抗戦デビス杯ファイナルズの準々決勝オランダ戦に出場。第1試合のシングルスで世界80位のボティク・ファンデザンスフルプ（29＝オランダ）に4-6、4-6で敗れた。スペインは1勝2敗（シ