ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の元メンバーで、ソロアーティストの宮本佳林（25）が、自身初の「国歌独唱」を行うことになった。12月21日にAsueアリーナ大阪で開催される「令和6年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会」のファイナルラウンド・女子決勝の試合前に登場する。宮本はJuice＝Juiceの結成メンバーで、20年12月に同グループを卒業。その後はソロ活動を行っている。SNSでは「