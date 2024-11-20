「水信(みずのぶ)」は、自社ファクトリーで商品開発した『バナナプリン』を2024年12月1日(日)より販売開始します。 水信『バナナプリン』  販売価格：1個580円(消費税込)発売日：2024年12月1日(日)内容量：約140g容器容量・サイズ：150ml・高さ90×幅(長径)60mm保存方法：要冷蔵賞味期限：製造より5日販売店舗：水信ブルック＆ファクトリーhttps://mizunobu