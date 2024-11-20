歌手で俳優の知念里奈が、11月19日（火）放送の『夫が寝たあとに』に出演。年が12歳離れている息子たちや、体型維持の方法を明かした。【映像】知念里奈のバレエダンサーの18歳長男（バレエ姿も）同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、"ママの本音"を語り尽くすママ特化型トークバラエティ。今回は、知念里奈がゲストとして登場し、育児について語った。沖縄アクターズスクールを経て15歳で歌手デビュー