JR西日本が、有料座席サービス「快速うれしート」を設定する線区や本数を2025年春に拡大します。有料座席サービス「快速うれしート」を拡大JR西日本は2024年11月20日、有料座席サービス「快速うれしート」を設定する線区や本数を2025年春に拡大すると発表しました。JR西日本の車両（画像：写真AC）。新たに次の線区の一部列車に「快速うれしート」が設定されます。・JR京都線・琵琶湖線（東海道本線・大阪〜野洲）・嵯峨野線（