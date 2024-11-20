4月にあった衆院東京15区補選で他陣営の街頭演説を妨害したなどとして、公職選挙法違反（選挙の自由妨害）の罪に問われた政治団体「つばさの党」の代表・黒川敦彦（46）ら3被告の初公判が20日、東京地裁であった。3人は「政治的に意味のある適法な行為で無罪です」などと述べ、いずれも無罪を主張した。【画像】立憲民主党の選挙カーに歩み寄る「つばさの党」幹部黒川被告のほかに起訴されたのは、つばさの党幹事長で同補選に