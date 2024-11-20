韓国の5人組ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）メンバーのハニ（20）が20日、都内で行われた「グッチビューティイベント」に出席した。10月23日に伊勢丹新宿店にてグッチビューティがオープンしたことを記念したイベント。ハニはグローバル・ブランドアンバサダーを務め、この日は同ブランドのアイテムでメーキャップして登場した。イベントでは自身が最も輝く瞬間を問われ、「好きなことをしている時間や、情熱を