2026年ワールドカップ・北中米大会アジア最終予選も6試合が終了し、残り4試合となったが、日本代表のいるグループCは大混戦となっている。第6節の試合が昨日行われ、森保ジャパンはアウェイで中国に3-1で勝利を収めたが、他会場では番狂わせも起こった。5節終了時点で最下位に沈んでいたインドネシアがホームでサウジアラビアを2-0で撃破し、さらにバーレーンとオーストラリアの一戦は土壇場でオーストラリアが追いつき2-2のドロー