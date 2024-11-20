東京メトロと住友商事は、イギリスのゴー・アヘッド・ホールディングスとともに、ロンドン交通局（TfL）からエリザベス線の運営事業を受注した。3社は事業会社GTSレール・オペレーションズを設立し、東京メトロと住友商事が17.5％ずつ出資する。契約期間は7年、オプションとして最長約2.5年の最長約9.5年となる。現在運営を担うMTRコーポレーション（UK）から事業を引き継ぎ、2025年5月から事業を開始する。東京メトロは海外鉄道路