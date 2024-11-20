スターバックス(Starbucks Coffee)から、ビームス(BEAMS)とのコラボレーションアイテムが再登場。2024年11月30日(土)、同日にオープンする「ビームス ライフ 横浜」にて発売される。スターバックス×ビームスの“お出かけ用”コラボアイテムが再販ビームス最大規模の複合店舗として、「スターバックス コーヒー横浜モアーズ店」と同フロアにオープンする「ビームス ライフ 横浜」。これを記念して、2023年に“身に着けて楽しむ新た