芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド ミュシャ(MUCHA)から、2024年クリスマスコスメとして新作ボディケアアイテムが登場。2024年11月28日(木)より、ミュシャ全店舗ほかで発売される。ミュシャ《四つの花》リリー＆《椿姫》イメージのボディケアミュシャが贈る2024年クリスマスコスメでは、《四つの花》の中からリリーと、《椿姫》をイメージした香りを落とし込んだボディケアを用意。身も心も癒される、クリスマスのギ