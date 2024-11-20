沖縄・恩納村のホテル「ハレクラニ沖縄」から、クリスマスの特別な企画「メ・ケ・アロハ・プメハナ(Me ke aloha pumehana)」が期間限定で開催される。クリスマスの特別装飾＆季節限定メニュー「ハレクラニ沖縄」は、国定公園として守られてきた沖縄・恩納村の美しい海岸線に建てられたビーチリゾートホテル。クリスマス企画では、美しい景色が見渡せる2つのロビーに、大きなクリスマスツリーを2024年12月1日(日)から12月25日(水)ま