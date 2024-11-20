UEFAネーションズリーグ（UNL）・グループステージ最終節の9試合が19日に行われた。すでに、決勝ラウンドに進出する2カ国が決定しているリーグA・グループ3。最終節では、首位ドイツ代表が3位ハンガリー代表と、2位オランダ代表が最下位ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。前者は、MFフェリックス・ヌメチャのゴールでドイツが先制するも、試合終了間際にMFドミニク・ソボスライのPKでハンガリーが引き分けに持ち込んだ